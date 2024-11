Balneário estará aberto durante feriado somente com área de banho liberada

Durante o feriado de 15 de novembro, o balneário municipal de Três Lagoas abrirá ao público, mantendo o funcionamento diário a partir das 8h, inclusive no fim de semana. A entrada será gratuita para todas as idades, oferecendo uma opção de lazer acessível para moradores e visitantes.

Em entrevista ao quadro “A Casa é Sua,” transmitido pela TVC HD Canal 13.1, a diretora de Turismo, Lidiane Ferreira, explicou que o balneário passará por reformas estruturais, com algumas áreas temporariamente isoladas para obras de melhoria. “O balneário está com uma parte isolada, por isso que algumas programações não estão acontecendo, como o ‘Tardezinha no Balneário'”, explicou a diretora.