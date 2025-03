Bancos e lotéricas não terão atendimento presencial nesta segunda e terça-feira

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento presencial nas agências bancárias e lotéricas nesta segunda (3) e terça-feira (4), devido aos feriados bancários de Carnaval. O Durante esse período, não serão realizadas compensações bancárias, incluindo transferências via TED. O sistema PIX, que opera 24 horas por dia, continuará funcionando normalmente.

O atendimento será retomado na Quarta-Feira de Cinzas (5) a partir das 12h (horário de Brasília), com fechamento no horário habitual de cada agência. Em locais onde o expediente normalmente se encerra antes das 15h, a abertura será antecipada para garantir, no mínimo, três horas de atendimento ao público.

A Febraban recomenda o uso dos canais digitais, como aplicativos e sites dos bancos, para pagamento de contas e realização de transferências nos dias sem expediente presencial.