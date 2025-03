Banda de metal 'Adulfe' lança segundo EP e se apresenta em Três Lagoas no sábado

Lideranças comunitárias

Curso de formação para lideranças comunitárias será realizado nesta sexta-feira

Lideranças comunitárias e representantes do terceiro setor terão a oportunidade de participar do Curso de Formação Continuada, que acontece nesta sexta-feira (14), às 18h30, no Auditório da Câmara Municipal de Três Lagoas. A abertura do evento contará com a presença de Jairo Luiz da Silva, Subsecretário de Estado de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários, e […]