Bazar solidário na Capela São Geraldo arrecada fundos para projeto social em Três Lagoas

A ação, que ocorre a cada dois meses, oferece itens como calças, camisetas, blusas, vestidos e itens de cozinha, todos doados pela população. Os recursos arrecadados são usados para a manutenção da Capela, realização de eventos especiais para as crianças e apoio ao café da manhã oferecido aos participantes do projeto.

Nesta quinta (12) e sexta-feira (13), a Capela São Geraldo, em Três Lagoas, promove um bazar solidário com peças de roupas a R$ 1, destinado a arrecadar fundos para o projeto social “Boa Esperança”.

De acordo com a coordenadora Lúcia Santos, o projeto “Boa Esperança” envolve diversas ações sociais, incluindo café da manhã aos sábados, com brincadeiras e orações para crianças. “Na quarta-feira, vendemos pães e roscas maravilhosas, que ajudam a suprir a cooperativa, pagar as diárias dos ajudantes e comprar os insumos necessários. Também oferecemos diversas formações e cursos na área de humanas“.

O horário de funcionamento do bazar é das 8h às 16h na Capela São Geraldo, localizada na rua Yamaguti Kankit, número 2365, no bairro Carioca.