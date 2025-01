Beneficiários de auxílios sociais enfrentam desafios em meio à falta de mão de obra em Três Lagoas

Em Três Lagoas, a relação entre programas sociais e o mercado de trabalho tem gerado debates acalorados. Gislaine Costa, mãe de três filhos, é uma das beneficiárias do Programa Mais Social, do Governo do Estado. Recebendo R$ 450 por mês, ela utiliza o recurso para cobrir despesas essenciais, como gás e alimentos. “É uma ajuda emergencial. Não posso trabalhar porque tenho um filho com deficiência. Sem o programa, seria muito difícil”, relata.

Na mesma situação, Irianete de Lima, mãe de quatro filhos e beneficiária do Bolsa Família, conta que o programa tem sido fundamental. “Ajuda muito em casa. Compro alimentos. Sem ele, seria complicado. Recebo desde o meu primeiro filho, há 19 anos.“

Por outro lado, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), defende a relevância dos programas sociais, mas destaca a necessidade de qualificação profissional dos beneficiários. “Os programas sociais são um caminho, mas precisam ser assertivos. É preciso diagnosticar as famílias para que o auxílio não seja apenas uma transferência de renda, mas uma ponte para a cidadania e a inserção no mercado de trabalho”, afirmou Riedel.

O governador também enfatizou a importância de melhorar a infraestrutura e os serviços sociais, como creches, para permitir que mais pessoas possam trabalhar.

