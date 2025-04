Biblioteca Municipal Rosário Congro conta com mais de 41,6 mil exemplares de livros

Na era tecnológica, com acervos virtuais e os famosos e-books, a quem diga que os livros em papel deixariam de existir. O dia 09 de abril é marcado pelo Dia Nacional da Biblioteca e, em Três Lagoas, a Biblioteca Municipal Rosário Congro, mantém as portas abertas ao público com mais de 41 mil exemplares de livros, revistas e periódicos.

Em tempos em que a tecnologia domina o dia a dia, ainda há aqueles que mantêm o hábito da leitura em papel, como a estudante Bianca Soares. “Eu leio desde os meus dez, onze anos. Já devo ter lido por volta de 120 livros. Atualmente, eu leio um livro por mês”, explicou.

Por gostar muito de ler, Gislaine de Matus, transformou a paixão em profissão. Há 15 anos ela trabalha como bibliotecária e atualmente é responsável pelo acervo de uma escola técnica, em Três Lagoas. “Eu comecei lendo gibis e aí fui para a faculdade de biblioteconomia e vi que era o meu lugar”, completou.