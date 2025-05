Bispo da Diocese de Três Lagoas fala sobre escolha do novo Papa Leão XIV

A eleição do novo Papa, Leão XIV, realizada ontem, marcou um momento histórico para os católicos em todo o mundo. Para refletir sobre esse novo capítulo da Igreja, o programa RCN Notícias recebeu o Bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luiz Gonçalves Knupp, que compartilhou suas impressões e expectativas em relação ao novo pontificado.

“Foi uma escolha iluminada”, afirmou Dom Luiz logo no início da entrevista. Segundo ele, a eleição — que ocorreu na quarta votação — trouxe alívio e alegria à comunidade católica.

Dom Luiz acredita que o pontificado de Leão XIV será uma continuidade da missão iniciada por Francisco.

“Acredito que será mais continuidade do que mudança. Talvez com menos intensidade no discurso, mas mantendo o rumo. Leão XIV tem seu ritmo, sua perspectiva, mas carrega a mesma coerência entre palavra e ação”.