Patrulha Mirim participa de Blitz Educativa sobre coleta seletiva

A Prefeitura de Três Lagoas, realizou uma Blitz Educativa com alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Patrulha Mirim, nesta terça-feira (06), ao lado da Biblioteca Municipal, localizada na avenida Aldair Rosa de Oliveira, na Lagoa Maior, com o objetivo de promover a coleta seletiva de resíduos recicláveis.

Durante a atividade, cerca de 50 motoristas foram abordados pelas crianças, que distribuíram kits de conscientização compostos por um “Lixocar” – uma pequena lixeira personalizada – um saco verde para coleta de materiais recicláveis, um folheto informativo explicando como identificar os dias da coleta seletiva na sua residência e um imã de geladeira, para lembrar os motoristas sobre o calendário da coleta.