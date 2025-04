Bracell anunciará nova fábrica de celulose em MS no dia 6 de maio

O Mato Grosso do Sul está prestes a sediar mais um grande investimento na indústria de celulose. A multinacional Bracell, uma das maiores produtoras do setor no país, anunciará no dia 6 de maio, em reunião com o Governo do Estado, qual será a localidade prioritária para a instalação de sua nova unidade no estado. A empresa protocolou dois projetos de licenciamento ambiental: um para o município de Bataguassu e outro para Água Clara.

De acordo com o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, a definição será feita com base no cronograma de implantação da nova unidade. “A empresa vai fazer uma nota oficial de prioridade no dia 6 de maio, quando estará com o Governo do Estado fazendo o anúncio efetivo de qual o projeto que irá iniciar. Pode ser uma, podem ser duas unidades, mas a prioridade será definida nessa data”, afirmou.

Em nota enviada ao jornal do Povo, a Bracell confirmou que considera Mato Grosso do Sul estratégico para seus negócios e que segue avaliando possibilidades de investimentos além de Água Clara.

Segundo fontes do Jornal do Povo, a empresa deve instalar duas unidades em MS, uma voltada para a produção de celulose solúvel, que é utilizada na fabricação de diversos produtos, incluindo roupas, tintas, cosméticos e embalagens, e a outra para a produção de papel.