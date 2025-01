Brasil registra recorde de turistas estrangeiros em 2024

O Ministério do Turismo anunciou que 2024 foi o melhor ano da história para o turismo internacional no Brasil, com 6.657.377 turistas estrangeiros, representando um aumento de 12,6% em relação ao ano anterior. Os dados, divulgados nesta terça-feira (7), são da Embratur, Polícia Federal e do próprio Ministério do Turismo. Em dezembro, o Brasil recebeu 690.236 turistas, um aumento de 11,1% em comparação ao mesmo mês de 2023, tornando-se o terceiro melhor dezembro da série histórica.

Os estados que mais receberam turistas foram São Paulo (2.207.015), Rio de Janeiro (1.513.235), Paraná (894.536) e Rio Grande do Sul (879.412). Alguns estados, como Roraima, Santa Catarina, Bahia e Pará, também registraram aumentos expressivos, com destaque para o Pará, que sediará a COP30 no final de 2024.

Os argentinos lideram o número de visitantes, com 1.953.548 turistas, seguidos pelos Estados Unidos (696.512), Chile (651.776), Paraguai e Uruguai (833.412 juntos).

O ministro do Turismo, Celso Sabino, comemorou os resultados e destacou que o aumento reflete as ações de promoção do Brasil no exterior, como campanhas publicitárias, participação em feiras internacionais e parcerias com outros países. O transporte aéreo continua sendo o principal meio de chegada, com 66,7% dos turistas viajando de avião.