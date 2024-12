Briga de comerciantes acaba na delegacia após agressão e ameaça de morte

Uma discussão por causa de vasilhames de gás de cozinha, entre dois homens, de 52 anos, terminou na 1ª Delegacia de Polícia Civil, na tarde de quinta-feira (12), em Três Lagoas. O caso ocorreu em um bar, localizado na avenida Aldair Rosa de Oliveira, na circular da Lagoa Maior, no Centro.

De acordo com o boletim de ocorrência, um comerciante do ramo de venda de gás foi até o bar buscar quatro vasilhames que estavam sob a posse do proprietário do estabelecimento. O funcionário do bar informou que somente o dono poderia liberar os itens e o chamou ao local. Quando o empresário chegou, permitiu a retirada, mas começou a proferir xingamentos contra a vítima. Durante a discussão, o proprietário do bar teria agredido o comerciante com socos no rosto e o insultado com palavras como: “borra-botas”. Também feito ameaças, como: “vou te dar um tiro na cara”.