Briga em residência termina com homem esfaqueado

Na madrugada desta quinta-feira (26), uma ocorrência de lesão corporal dolosa mobilizou a equipe do 2º Pelotão da Polícia Militar. O fato aconteceu por volta das 3h30 na rua Projetada II, no bairro José Arara, em Brasilândia, resultando em uma vítima ferida e na prisão do suspeito.

Segundo informações, a guarnição foi acionada pela Santa Casa após um homem dar entrada na unidade com um corte profundo no braço esquerdo. No local, a vítima relatou ter sido esfaqueada após uma discussão. De acordo com a testemunha, o episódio teve início enquanto o suspeito, a vítima e a testemunha consumiam bebidas alcoólicas na residência onde a testemunha e o suspeito moram.

A agressão começou quando a vítima teria arremessado uma bicicleta no suspeito e uma cadeira contra a casa dele. Em resposta, o homem utilizou um facão de 39 cm para desferir um golpe no braço esquerdo da vítima. A testemunha, amigo da vítima, interviu e levou o ferido à Santa Casa, onde ele recebeu atendimento médico.