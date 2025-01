Cadastro de artistas e espaços culturais para mapeamento do setor inicia em Três Lagoas

Os dois cadastros vão até o dia 16 de fevereiro, eles têm o objetivo de mapear e reconhecer os profissionais e locais da cultura do município, garantindo que sejam contemplados em políticas públicas de incentivo e financiamento. A iniciativa também busca promover a equidade na distribuição dos recursos, em conformidade com a Lei Complementar nº 14.399/2022, que estabelece diretrizes para o apoio ao setor cultural.

Como se cadastrar

Para participar do cadastramento, o interessado deve manifestar o consentimento e fornecer as informações necessárias através do formulário disponibilizado. Este processo é essencial para que os agentes culturais possam ser contemplados com benefícios futuros, garantindo maior apoio ao setor.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas