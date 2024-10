Saiba quais agências do Detran em Três Lagoas você pode pagar o licenciamento

O calendário anual de licenciamento de veículos em Mato Grosso do Sul termina no dia 31 de outubro de 2024. De acordo com dados atualizados em 16 de outubro, o estado possui uma frota de 1.816.729 veículos, dos quais 28,46% (516.990 veículos) ainda estão inadimplentes com o licenciamento de 2024.

O licenciamento segue um calendário escalonado, conforme o final das placas dos veículos. Em abril, venceram as placas com finais 1 e 2; em maio, foi a vez das placas com final 3; em junho, finais 4 e 5; em julho, as de final 6; em agosto, finais 7 e 8; e, em setembro, placas com final 9. Agora, em outubro, o calendário se encerra com as placas de final 0.

Como realizar o pagamento?

Os proprietários podem quitar a taxa de licenciamento em uma das agências do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) ou de forma online, acessando a aba “Consultar Débitos de Veículos”. Outra opção é usar o aplicativo “Detran MS”.

Em Três Lagoas, há duas agências do Detran. Uma delas fica localizada na avenida Rosário Congro, número 2811, no bairro Jardim Alvorada. O horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira.