Câmara encerra ano com balanço positivo e discursos de despedida

Câmara de Três Lagoas encerra ano com balanço positivo e discursos de despedidaNa manhã desta terça-feira (17), a Câmara de Vereadores de Três Lagoas realizou a 43ª e última sessão ordinária de 2024. Com a pauta exclusiva para a deliberação das contas de 2022 da prefeitura, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS) foi aprovado, encerrando as atividades legislativas do ano.

Além da votação, o encerramento foi marcado por discursos de despedida e mensagens de fim de ano, onde os vereadores destacaram os principais momentos de 2024 e refletiram sobre os desafios e conquistas do legislativo municipal.