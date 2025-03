Câmara Municipal aprova subsídio de R$ 1,5 milhão para transporte público

Na sessão desta terça-feira (18), os vereadores de Três Lagoas aprovaram um projeto de lei que autoriza a prefeitura a repassar R$ 1,5 milhão à empresa Raboni, responsável pelo transporte coletivo urbano no município. O objetivo da medida é evitar o colapso do serviço e garantir sua continuidade para a população.

O projeto, de autoria do Poder Executivo, destaca que o transporte coletivo é um direito social, conforme previsto na Constituição Federal, e que o subsídio tarifário se faz necessário diante do déficit operacional do sistema. De acordo com o texto aprovado, o recurso será utilizado para equilibrar as contas da concessionária e condicionar melhorias na qualidade do serviço prestado.

Durante a sessão, a vereadora Evalda Reis (MDB) subiu à tribuna para reforçar a necessidade de melhorias no transporte público. Ela criticou a precariedade do serviço na cidade e cobrou providências, mencionando a falta de pontos de ônibus cobertos e identificados, além da qualidade da frota.

O que prevê o projeto de lei?

O projeto estabelece que a empresa beneficiada pelo subsídio terá que comprovar regularmente a realização das viagens, o custo operacional e a arrecadação com tarifas, garantindo transparência no repasse do recurso. Além disso, determina que a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) publique os dados sobre os pagamentos e a execução do serviço.