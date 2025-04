Campanha de vacinação contra gripe tem baixa procura em Três Lagoas

Com a chegada do outono e o aumento dos casos de síndromes respiratórias, a vacinação contra a gripe se torna ainda mais essencial. A baixa adesão da população do grupo prioritário acende um alerta nas autoridades de saúde. Humberta Azambuja, coordenadora do Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, em Três Lagoas, concedeu entrevista ao Jornal RCN Notícias da Rádio Cultura FM e TVC e falou sobre o cenário e os riscos da baixa cobertura vacinal.

Como está a vacinação contra a gripe em Três Lagoas?

Humberta Azambuja: Iniciamos a campanha de vacinação contra a influenza no dia 1º de abril e, até o momento, vacinamos cerca de 8 mil pessoas. Nosso foco está no grupo prioritário, composto por crianças de 6 meses até menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes. São os mais suscetíveis a desenvolver complicações graves da gripe, como pneumonias, internações e até óbitos.

Qual é a meta de vacinação desses grupos prioritários?

Humberta Azambuja: A meta é imunizar pelo menos 90% do grupo prioritário, que soma 32.712 pessoas: 18.153 idosos, 13.135 crianças e 1.424 gestantes. No entanto, apenas 19% dos idosos e cerca de 10% das crianças foram vacinados até agora, o que é considerado um número bastante baixo.

Por que você acredita que a procura está tão baixa?

Humberta Azambuja: Muitas pessoas não estão apostando na gravidade da gripe este ano. A doença tem um comportamento sazonal, e 2024 foi um ano de baixa circulação viral, o que diminuiu a percepção de risco. Como resultado, a cobertura vacinal foi de apenas 50%. Com menos pessoas vacinadas, 2025 se torna um “ano sim”, ou seja, com maior circulação do vírus, mais internações e maior risco de óbitos.

Já há registro de agravamentos no Estado?

Humberta Azambuja: Sim. O Estado já registrou 13 óbitos por síndrome respiratória, a maioria em idosos com mais de 70 anos. Também aumentaram os casos de internação em crianças. É preocupante, pois são situações que poderiam ser evitadas com a vacinação.

As pessoas ainda subestimam a gripe?

Humberta Azambuja: Muito. Existe uma cultura equivocada de que “é só uma gripezinha”, mas a gripe pode evoluir rapidamente para quadros graves. Ela sensibiliza o organismo e abre portas para doenças como bronquite, pneumonia e sinusite. A vacina evita exatamente esses agravamentos.

A vacina é eficaz mesmo que a pessoa ainda possa pegar um resfriado?

Humberta aZambuja Sim. A vacina contém as cepas mais graves do vírus da gripe. Pode ser que a pessoa contraia outro tipo de resfriado, mas estará protegida contra os tipos que mais levam à hospitalização e morte. Por isso, é importante se vacinar antes do inverno.