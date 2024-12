Campanha encerra com mais de 600 atendimentos

As Unidades de Saúde da Família (USFs) de Três Lagoas promoveram, ao longo do mês, diversas ações voltadas à campanha “Novembro Azul”. Durante o período, 600 homens passaram por atendimentos e realizaram exames nos 12 postos, que funcionaram em horários estendidos, incluindo sábados. A campanha tem como objetivo promover a saúde masculina de forma integral, oferecendo consultas médicas, odontológicas, de enfermagem, atualização do cartão de vacinas, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, além de exames laboratoriais e check-ups de rotina.As atividades se encerram neste sábado (30), com seis unidades de saúde abertas para atender o público masculino. As USFs dos bairros Interlagos, Jupiá, Parque São Carlos, Vila Haro, Paranapungá e Vila Piloto estarão em funcionamento das 7h às 11h.

A médica da Família, Maria Tereza Vasconcelos, que atua há cinco anos no posto do bairro Interlagos, destacou a importância de abordar a saúde mental masculina. “O foco do Novembro Azul costuma ser o câncer de próstata, mas aqui buscamos tratar o indivíduo como um todo, incluindo o emocional.

A depressão masculina é mais grave, e as tentativas de suicídio tendem a ser mais letais porque usam meios mais violentos. Estamos aqui para cuidar de tudo, desde dores físicas até questões emocionais. Se você tem dor de cabeça, tristeza ou dor no pé, venha nos procurar”, reforçou.