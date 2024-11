Campanha 'Novembro Azul' visa conscientização ao câncer de próstata

Novembro é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata, com a campanha Novembro Azul, que tem como objetivo incentivar os homens a cuidarem da saúde e realizarem exames preventivos. Em Três Lagoas, muitos homens já estão mais atentos à saúde e conscientizam-se sobre a necessidade de fazer exames preventivos.

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil, representando cerca de 29% dos casos de câncer, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Em 2023, foram estimados mais de 70 mil novos casos da doença no país, o que reforça a importância da campanha. A região Nordeste é onde a situação se mostra mais grave, com uma taxa de mortalidade superior à média nacional, atingindo aproximadamente 15,9 mortes a cada 100.000 habitantes.