Câncer intestinal atingiu 268 pacientes em Três Lagoas

A cada ano, são registrados 44 mil novos casos de câncer colorretal no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde. Em Três Lagoas, 268 pacientes realizaram tratamento de quimioterapia contra a doença no último ano. O alto número de casos é alarmante, segundo o oncologista Rodrigo Melão.

Ele ressalta que esse tipo de câncer é o segundo mais comum no país, e destaca que a doença pode ser evitada com hábitos alimentares saudáveis ​​e prática regular de exercícios físicos. “Este câncer, no Brasil, representa o segundo maior em incidência, tanto em homens quanto em mulheres”, afirma o médico.

De acordo com as estimativas do especialista, mais de 80% dos casos atendidos em seu consultório não são de origem genética. Outro alerta feito é a quantidade de pacientes jovens que com o diagnóstico da doença.

O recomendado por Melão, além da alimentação saudável aliada à prática de exercícios físicos, é o consumo consciente e mínimo de bebidas alcoólicas , além da abstenção do tabagismo.