Câncer silencioso pode ser prevenido com papanicolau

O câncer de colo do útero afeta milhares de mulheres no Brasil, com cerca de 17 mil novos casos anuais. O ginecologista Ruy Costa Neto alerta para a importância do diagnóstico precoce, visto que a doença é silenciosa e seus sintomas, como sangramentos e dores pélvicas, surgem em estágios avançados. “Infelizmente, quando os sintomas aparecem, o câncer já está em um estágio mais difícil de tratar. Por isso, é essencial realizar o exame de papanicolau, reconhecido como preventivo”, explica o especialista.

PREVENÇÃO

Mulheres a partir dos 25 anos com vida sexual ativa devem fazer o exame regularmente. Em Três Lagoas, todas as unidades de saúde estão preparadas para coletá-lo gratuitamente. Além disso, o Ministério da Saúde recomenda a vacinação contra o HPV e o uso de preservativos como medidas preventivas. O HPV, especialmente os tipos 16 e 18, é o principal causador da doença.

VACINAS

O Brasil oferece gratuitamente a vacina quadrivalente contra o HPV para meninos e meninas entre 9 e 14 anos. Em 2024, Três Lagoas superou a meta de vacinação, alcançando 136,3% de cobertura entre meninas e 125,12% entre meninos. Apesar das fake news sobre a vacina, Ruy Costa Neto reforça sua segurança e eficácia. “O Ministério da Saúde atualmente recomenda dose única. Não deixem de vacinar seus filhos, pois o imunizante, aliado ao preventivo, pode nos levar à erradicação do câncer de colo de útero no futuro”, afirma.

Os exames de papanicolau e a vacina contra o HPV estão disponíveis gratuitamente nas unidades de saúde do município. A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para combater a doença e salvar vidas.

As campanhas de conscientização de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de colo de útero são realizadas no mês de janeiro