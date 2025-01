Capital da Celulose sofre com falta de respeito no trânsito

Três Lagoas, a terceira maior cidade do estado de Mato Grosso do Sul, com um Produto Interno Bruto (PIB) estimado em R$ 65,9 bilhões/ano para 2024, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), é uma das 100 melhores cidades brasileiras em termos econômicos. No entanto, a cidade tem enfrentado um problema crônico que parece difícil de ser resolvido: o trânsito.

Desde a criação, o Brasil tem lidado com sérios problemas de desigualdade e desrespeito às normas, afetando a vida humana, a fauna e a flora, e, infelizmente, Três Lagoas não está imune. A falta de respeito pela vida e pelas regras que garantem a harmonia entre os cidadãos reflete-se diretamente no comportamento nas ruas da cidade.

Nos últimos anos, Três Lagoas tem experimentado um crescimento acelerado no setor florestal e industrial, o que, embora traga diversos benefícios, também trouxe desafios, especialmente no trânsito. A cidade, que se orgulha das ruas largas, bem pavimentadas e com sinalização adequada, enfrenta uma verdadeira “convulsão social” no trânsito. Isso é resultado da falta de conscientização e do respeito de muitos motoristas e ciclistas, que transformam as vias públicas em pistas de corrida e locais para manobras perigosas.

Em 2024, Três Lagoas registrou mais de 1.350 acidentes de trânsito, com 14 mortes e um número significativo de pessoas que ficaram com sequelas permanentes, sem contar as vítimas que não foram contabilizadas. Esses números revelam uma dura realidade sobre a violência nas ruas da cidade, que já foi apelidada de “Três Lagoas, cidade do trânsito que, quando não mata, aleija”.

A evolução da infraestrutura e os desafios persistentes

Nos últimos anos, a cidade tem avançado na melhoria da infraestrutura viária, incluindo sinalizações mais claras e campanhas educativas sobre segurança no trânsito. No entanto, os esforços parecem não ser suficientes, uma vez que ainda observamos, com frequência, infrações como:

Ciclistas trafegando na contramão e ocupando as calçadas;

Grupos de cinco ciclistas pedalando lado a lado, obstruindo toda a via;

Excesso de velocidade por parte de motoristas de carros, motos, caminhões e ônibus;

Desrespeito aos sinais de trânsito, como semáforos vermelhos e paradas obrigatórias;

E o crescente número de bicicletas elétricas e motorizadas circulando sem a devida prudência.

Esses comportamentos, frequentemente observados no dia a dia, geram um verdadeiro caos no trânsito, prejudicando a segurança de pedestres, ciclistas e motoristas. Como resposta, o poder público tem optado por aplicar multas pesadas, que podem alcançar valores de 50% a 60% do salário do infrator — em alguns casos, até mais. Embora a punição financeira seja eficaz para muitos, o desafio da conscientização ainda persiste.