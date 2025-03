Carnaval tem recorde de público e para 2026, festa promete ser maior

O Carnaval de Rua de Três Lagoas, o Carnatrês, entrou para a história como o maior e mais animado Carnaval já realizado na cidade. Foram quatro dias de festa que reuniram milhares de pessoas em um formato inovador, com shows nacionais, apresentações de bandas locais e um inédito concurso de bloquinhos de rua, promovendo uma verdadeira celebração para toda a família.

Segundo estimativa da Polícia Militar, aproximadamente 20 mil pessoas passaram pelo evento durante todos os dias, aproveitando a estrutura e as atrações preparadas pela Prefeitura de Três Lagoas e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Regional da Costa Leste (Abrasel).

A segurança também foi um destaque, com a festa ocorrendo sem registros de brigas ou incidentes. O evento foi realizado na Circular da Lagoa Maior entre os dias 01 e 04 de março, contou com atrações para todos os gostos: sertanejo, funk, axé, samba e pagode embalaram os foliões todas as noites. Para as crianças, a tradicional matinê garantiu um espaço exclusivo com muitas brincadeiras, atrações musicais e um concurso de fantasias, que premiou os pequenos foliões mais criativos.

No último dia de festa, 04 de março, além da matinê, foi realizada a apuração do concurso de blocos carnavalescos, que teve como participantes: Lá Quebrada Folia, Bloco do Tam Tam Tam Tam, Os Corneteiros, X-15, Inimigos do Fim e Os Vira-Latas.