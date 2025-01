Carreta da Alegria e Assistência Social realizam passeio solidário e arrecadam alimentos em Três Lagoas

A carreta “Limão Doce”, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Três Lagoas, promoveu um passeio social, na noite de terça-feira (14), com o objetivo de arrecadar alimentos para instituições locais. O evento, que teve início na Esplanada NOB e percorreu os principais pontos da cidade, contou com a participação da comunidade, que fez a doação de uma caixa de leite e uma gelatina como ingresso para o passeio noturno.

A ação arrecadou 835 gelatinas e 850 litros de leite, que foram entregues à SMAS, responsável por distribuir os itens para as organizações da sociedade civil (OSCs) de Três Lagoas. Entre as instituições beneficiadas estão a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que receberá as gelatinas, e o Lar dos Idosos, que será contemplado com o leite.