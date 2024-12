Carro descontrolado bate em estátua na Lagoa Maior e derruba dois postes

Na manhã desta sexta-feira (6), em Três Lagoas, um carro descontrolado subiu na calçada, derrubou dois postes e parou a 40 metros de cair na Lagoa Maior. O motorista e a esposa grávida, que estavam no veículo, escaparam sem ferimentos.

O acidente ocorreu por volta das 5h, na avenida Aldair Rosa de Oliveira. Segundo o motorista, ele estava a caminho do bairro Santa Luzia vindo do Interlagos quando perdeu o controle do veículo por motivos ainda desconhecidos. O carro colidiu primeiro contra um poste de energia, depois contra um monumento em formato de jacaré, e, por fim, derrubou um segundo poste que sustentava câmeras de segurança.

De acordo com a polícia, marcas de pneus indicam que o veículo trafegava em alta velocidade no momento do ocorrido, o que pode ter contribuído para a gravidade das colisões. Apesar disso, o carro conseguiu parar antes de cair na lagoa.