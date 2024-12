Carro tomba após colisão no Jardim Alvorada

Na tarde desta quarta-feira (4), um acidente envolvendo dois veículos resultou no tombamento de um deles no cruzamento das ruas Alfredo Justino e dos Maçons, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas (MS).

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. De acordo com as primeiras informações, não há registro de feridos graves. Uma viatura de resgate esteve no local para prestar assistência às possíveis vítimas.