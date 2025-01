Casa da Sopa de Três Lagoas está com falta de voluntários

A Casa da Sopa de Três Lagoas está fazendo um apelo à população para a doação de tempo e solidariedade. A instituição, que atende diariamente famílias carentes com refeições, enfrenta atualmente a falta de voluntários e convida todos a se juntarem à causa.

Há 63 anos, a Casa da Sopa tem sido sinônimo de acolhimento para aqueles que mais precisam, especialmente moradores de rua. De segunda a sexta-feira, cerca de 100 pessoas são atendidas. O trabalho voluntário e as doações são essenciais para a continuidade do projeto, que distribui alimentos e oferece apoio emocional aos necessitados.

Mauro Moreno, de 59 anos, é um dos frequentadores assíduos da Casa da Sopa. “Comida, sopa, é tudo bom aqui. Eu gosto, venho direto, já há muitos anos, desde a época em que era no fundo da igreja. Isso aqui ajuda muito a gente, mata a fome de quem precisa“, afirma. Já Argemiro Silva, de 75 anos, aposentado, escolhe o mesmo lugar todos os dias. “Sempre me senti bem recebido e a casa ajuda muito a gente, especialmente os aposentados como eu, que vivem com um salário baixo“.

Cleiton Torres, de 45 anos, destaca que, além de apoio, encontrou amizade. “Virou minha família. Já me adaptei, fiz muitas amizades. Aqui, a gente é tratado bem, nunca tive desentendimento. A comida é boa, o trabalho é bem feito“.