Casa do Trabalhador realiza seleção para vagas na área florestal e construção civil

A Casa do Trabalhador de Três Lagoas promove nesta quinta-feira (13) dois processos seletivos para contratação de trabalhadores nas áreas florestal e de construção civil.

De acordo com Jandira de Lima, captadora de vagas da Casa do Trabalhador, uma das seleções é para a função de ajudante de reflorestamento, sem exigência de experiência prévia. A oportunidade também inclui benefícios e é voltada, inclusive, para quem busca o primeiro emprego. Essas vagas são destinadas a atender às demandas das indústrias de celulose, com atuação em Três Lagoas.