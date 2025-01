Casos de dengue do sorotipo 3 são confirmados em Três Lagoas

Três Lagoas confirmou dois casos de dengue do sorotipo 3 (DENV-3), um tipo de vírus que não circulava na cidade há anos e representa um risco de aumento significativo de casos em 2025. A Secretaria de Estado de Saúde manifestou preocupação com o retorno do sorotipo, que já havia sido identificado em outras cinco cidades do Mato Grosso do Sul: Selvíria, Chapadão do Sul, Costa Rica e Maracaju.

A gerente de Doenças Endêmicas da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Jéssica Klenner, explicou que a população não possui imunidade contra o DENV-3 devido à sua ausência prolongada. “Tem mais de 15 anos que não tem a circulação desse sorotipo no Estado, e muitas pessoas não tiveram contato com esse vírus, o que aumenta o risco de agravamento da doença”, afirmou.

Em Três Lagoas, os casos confirmados foram de uma moradora do bairro Jardim Oiti e um homem do Jardim das Paineiras, que apresentaram sintomas compatíveis com dengue do sorotipo 3 no final de dezembro. O diagnóstico foi confirmado em janeiro deste ano, segundo a coordenadora de Vigilância Epidemiológica do município, Adriana Spazzapan. Ela alertou para a possibilidade de uma epidemia devido ao longo período sem circulação do sorotipo 3. “Se o município não conseguir controlar os vetores e realizar prevenção, teremos um aumento significativo de casos”, disse Spazzapan.

Ações de combate ao Aedes aegypti