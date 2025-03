Chegada do outono traz novas condições climáticas para Mato Grosso do Sul

O Meteorologista da Estação Uniderp Anhanguera, Natálio Abrahão, explica sobre qual foi a interferência do verão na zona agrícola da região. “Não foi um verão favorável para Mato Grosso do Sul, faltaram chuvas e quando houveram, vieram irregulares, mal distribuídas e abaixo das médias históricas. Significa que a atividade agrícola teve ou terá alguns prejuízos”, afirmou.

A manhã desta quinta-feira (20) foi marcada pelo fim da estação do verão, época de maior incidência de sol, onde em Três Lagoas, foram registradas nesse período temperaturas de 39°C, com sensações térmicas que ultrapassavam os 40 graus. A estação também foi responsável por causar chuvas irregulares na região leste de Mato Grosso do Sul, o que castigou o setor agrícola do estado.

O mês de março ainda será impactado por chuvas irregulares, principalmente na costa leste de Mato Grosso do Sul. Mas será em abril, durante a nova estação, que será ligado o sinal de alerta para risco de estiagem severa. Às 05h01 (horário MS) desta quinta, deu-se início a estação do outono. A estação será marcada pela neutralidade climática, e a previsão do tempo indica que os últimos dias de março serão de pancadas de chuva e temperaturas amenas.

Por fim, Natálio conta que a tendência da nova estação nos próximos meses é de redução significativa nas chuvas, possibilidade de estiagem prolongada, no centro norte, leste e sul do estado. Já no mês de abril, maio e junho, valores com umidade abaixo de 30% e temperaturas elevadas devem persistir no decorrer desses meses.