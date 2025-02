Três Lagoas terá esta quinta-feira (13) marcada por tempo instável, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima será de 23°C, enquanto a máxima pode chegar a 33°C.

Dupla de mineiros é flagrada com 19 kg de Haxixe e 82 garrafas uísque pela PRF

Durante a manhã, o céu permanece com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas. À tarde e à noite, as precipitações podem vir acompanhadas de trovoadas, mantendo o céu encoberto. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 90%.