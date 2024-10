Chuvas retornam e alerta é para risco de afogamentos na Segunda Lagoa

Com o retorno das chuvas em Três Lagoas, a Defesa Civil emitiu um alerta para o risco de afogamentos na região da Segunda Lagoa. O coordenador da Defesa Civil, João Luiz da Silva, destacou que, embora o período de estiagem tenha chegado ao fim, a atenção agora se volta para os perigos associados às chuvas, especialmente para crianças e adolescentes.

“Sabemos que na Segunda Lagoa já ocorreram vários acidentes fatais envolvendo jovens”, afirmou João. “Ainda não está cheia, mas já estamos emitindo alertas, pois as chuvas recentes elevaram o nível da água, tornando o local perigoso“.

Ele explicou que, mesmo com a quantidade moderada de chuva nos últimos dias, o nível na bacia de decantação e na lagoa já é considerado razoável, aumentando o risco para crianças e adolescentes que se aproximam da área.

As equipes da prefeitura levantaram as barragens para captar mais água da chuva, o que aumentará a profundidade da lagoa. “Essa elevação, parte do projeto de urbanização da região, melhorará o volume de água e garantirá mais estabilidade para as lagoas. No entanto, isso também traz riscos, especialmente devido à desobediência de jovens e adolescentes que mergulham na área“, alertou João.