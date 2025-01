‘Cine Férias’ a mais nova promoção que vai fazer das suas férias um sucesso

As férias escolares ganharam um toque especial de aventura e entretenimento com a mais nova promoção do Grupo RCN: O Cine Férias. A promoção, lançada neste início de temporada, promete levar as famílias para uma jornada cinematográfica repleta de emoção.

O Cine Férias oferece sessões de cinema gratuitas, onde os sortudos poderão assistir a grandes sucessos do cinema mundial, desde animações encantadoras até clássicos inesquecíveis.

Para participar é fácil, basta mandar a palavra-chave ‘Cinema’, para nossa central de prêmios, no WhatsApp (67) 3509-7500. Após o envio aguarde a confirmação e comece a torcer.

O Grupo RCN quer proporcionar uma experiência cultural, além de uma opção para entreter a criançada que está de férias. Com o Cine Férias, o Grupo RCN reafirma seu compromisso com a cultura e o lazer, trazendo alegria e aprendizado para as férias de muitas pessoas. Uma temporada para ser vivida no cinema e na imaginação!

Os sorteios começam no dia 20 de janeiro e vão até 1º de fevereiro, em toda a programação da Band FM, Cultura FM e TVC HD.