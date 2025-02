Integrantes do Circo Di Mônaco participam do TVC Agora e anunciam novidades nas atrações

A equipe do Circo Di Mônaco esteve presente no programa TVC Agora, da TVC HD, nesta quarta-feira (12), para divulgar detalhes sobre as apresentações que estão em cartaz na cidade. O espetáculo conta com personagens icônicos do universo infantil, como Mickey Mouse, Minnie, Pateta, Pato Donald e os protagonistas da animação Divertidamente.

Além das atrações temáticas, um dos grandes destaques é o globo da morte, no qual o Batman acelera sua moto a mais de 120 km/h. Segundo os organizadores, ao longo da temporada, novas atrações serão anunciadas para surpreender o público.