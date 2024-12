Citricultura é a bola da vez da economia de Mato Grosso do Sul

Depois de anos sendo referência em pecuária e mais recentemente com o “boom” de investimentos no setor de celulose, a região da Costa Leste de Mato Grosso do Sul deve vivenciar um novo capítulo em sua trajetória econômica. Agora, é a vez da citricultura transformar o cenário regional, impulsionada por condições naturais favoráveis e uma estratégia de atração de investimentos por parte do governo estadual.

Durante uma reunião nesta semana, o governador Eduardo Riedel recebeu representantes da Citrosuco, uma das maiores empresas de suco de laranja do mundo, reforçando o papel do estado no setor. A Citrosuco, cuja matriz está em Matão, no interior de São Paulo, pretende investir no plantio de laranja na Costa Leste, entre Campo Grande, Três Lagoas e Paranaíba, como área do foco de avaliação.

“O Brasil responde a 75% do total de suco de laranja do mundo. E são duas grandes indústrias, a Citrusuco e a Cutrale, grandes exportadores e que dominam o mercado mundial. A Citrusuco veio ao Mato Grosso do Sul porque precisa expandir a sua área de produção de laranja, assim como a Cutrale está fazendo”, explicou o secretário Jaime Verruck (Semadesc).

Costa Leste