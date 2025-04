Cliente registra boletim de ocorrência por ameaça após reclamação em salão de beleza

Conforme relato na delegacia, a cliente teria contratado um serviço de manicure e, poucos dias após o atendimento, apresentou uma infecção em uma das unhas. O serviço teria sido pago como presente de aniversário por uma amiga, que também trabalhava no mesmo salão. Ao comunicar o problema, a cliente acabou gerando desconforto entre as profissionais envolvidas.

Segundo a ocorrência, a manicure que prestou o serviço, ao tomar conhecimento da reclamação, teria convocado as filhas para comparecerem ao local, onde ocorreu uma discussão entre as partes. As vítimas afirmaram ter sido ameaçadas verbalmente pelas três mulheres, inclusive com insinuações de que seriam abordadas em seus respectivos locais de trabalho.

Diante do episódio, a cliente decidiu procurar a unidade policial e manifestou interesse em representar criminalmente contra as envolvidas. Os nomes não foram divulgados e o caso será apurado pela Polícia Civil.