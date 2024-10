Clima de Três Lagoas será de sol e pancadas de chuva nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (30), a previsão do tempo para a região Leste de Mato Grosso do Sul aponta temperaturas amenas. Em Três Lagoas, haverá variação climática ao longo do dia, com sol e aumento de nuvens pela manhã.

Durante a tarde, há probabilidade de pancadas de chuva. A expectativa é leve, com 20% de chance de precipitação.