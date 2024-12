Colação de grau da UFMS do Câmpus de Três Lagoas entrega novos profissionais ao mercado

A cerimônia de colação de grau dos 143 formandos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia de Produção, Pedagogia e Sistemas de Informação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) do Câmpus de Três Lagoas (CPTL) ocorreu na noite desta terça-feira (17). O evento contou com a presença de familiares, amigos e servidores, além de ser transmitido pelo canal da TV UFMS.

Durante a solenidade, a reitora Camila Ítavo destacou o papel dos formandos na sociedade, ressaltando valores como integridade, competência e humanidade. O vice-reitor Albert Schiaveto enfatizou o impacto da educação na transformação pessoal e social, citando o papel da UFMS na formação dos novos profissionais.

A diretora do CPTL, Larissa da Silva Barcelos, reforçou o compromisso da Instituição com a educação pública de qualidade e inclusiva. O professor Cleber Affonso Angeluci, paraninfo da turma de Direito, falou sobre a importância da gratidão e do papel dos formandos na sociedade.