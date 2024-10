Colisão entre bicicletas deixa três pessoas feridas no bairro Jardim Alvorada

Um acidente entre duas bicicletas deixou três pessoas feridas, no final da tarde de segunda-feira (28), na avenida Capitão Olyntho Mancini, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas. A colisão envolveu uma bicicleta elétrica, ocupada por duas adolescentes, e uma bicicleta comum, pilotada por um homem.

O acidente ocorreu quando uma das bicicletas fez uma conversão à esquerda para acessar a rua Jary Mercante, enquanto ambas estavam na ciclovia. No local, equipes de emergência, incluindo duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma do Corpo de Bombeiros, além de agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e policiais militares do 2º Batalhão, prestaram socorro às vítimas.