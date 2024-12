Colônia Penal de Três Lagoas recebe obras de reforma e ampliação

A Colônia Penal Industrial de Três Lagoas está em plena transformação, abrangendo diversas obras de reestruturação e melhorias em andamento, com investimentos na ordem de R$ 200 mil.

As intervenções, realizadas pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), por meio de convênios com a unidade penal e repasses do Poder Judiciário, têm como objetivo ampliar a segurança e a infraestrutura da unidade, além de promover a ressocialização dos internos através do trabalho.

Entre as principais iniciativas, destaca-se a construção do Polo de Monitoramento Virtual da região e de uma nova Portaria Principal, mais moderna e segura, incluindo espaço de contenção para a entrada dos internos do semiaberto que retornam do trabalho externo, levando assim mais segurança para todos.

A unidade também está recebendo a elevação dos muros laterais e frontal, seguindo os padrões das penitenciárias. Atualmente, a CPITL conta com 30 internos do regime fechado, conforme regulamentado pela Portaria Conjunta 01/2023, emitida pelo juiz da Execução Penal do Interior, Luiz Felipe Medeiros Vieira, e do juiz corregedor dos presídios da região, Rodrigo Pedrini Marcos.