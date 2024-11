Com mais de 100 mil veículos em circulação, trânsito em Três Lagoas se torna um desafio

Com uma frota de veículos que já ultrapassa os 100 mil, Três Lagoas, cidade com 141 mil habitantes, enfrenta uma situação preocupante no trânsito. A intensa circulação de carros, motos e bicicletas tem resultado em um número crescente de acidentes, especialmente nas vias de maior fluxo, como a avenida Capitão Olinto Mancini, conhecida por sua boa estrutura e sinalização, mas onde a imprudência ainda é um fator de risco constante.

Três Lagoas continua crescendo como um polo econômico na região da Costa Leste, atraindo grandes empresas e estimulando o aumento da frota. Além dos moradores, o fluxo de mais de 10 mil pessoas que circulam na cidade diariamente pressiona ainda mais o trânsito. Segundo o Departamento de Trânsito, o maior problema está relacionado à imprudência, como o desrespeito a sinais de parada e excesso de velocidade em cruzamentos.

