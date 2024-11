Comércio de Três Lagoas iniciará funcionamento noturno a partir de 2 de dezembro

A alteração nos horários começa em dezembro e vai até janeiro, atendendo a necessidades tanto dos consumidores quanto dos lojistas. A partir do dia 2 de dezembro, as lojas ampliam o horário para às 19h. Para funcionar aos domingos, os lojistas deverão protocolar um acordo excepcional com o Sindivarejo e os horários podem variar.

As festas de fim de ano representam uma das épocas mais movimentadas para o comércio de Três Lagoas, que se prepara para atender a grande demanda de consumidores. O Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo) estabeleceu um horário de funcionamento especial, proporcionando mais flexibilidade para as compras de Natal e Ano Novo.

Moradores do Jardim das Violetas sofrem com falta de asfalto e impactos das chuvas

Com o resultado, Arthur alcançou o bicampeonato no circuito.

Do dia 16 (segunda) até o dia 20 (sexta) – das 8h às 22h

Dia 21 (sábado) – das 8h às 18h

Dia 22 (domingo) – com acordo excepcional

Dia 23 (segunda) – das 8h às 22h

Dia 24 (terça) – das 8h às 18h

O comércio estará fechado no dia 25 de dezembro e funcionará das 12h às 18h no dia 26. As lojas retomam ao expediente normal entre os dias 27 e 31 de dezembro. No domingo, 29 de dezembro, os lojistas poderão abrir as portas desde que tenham acordo excepcional.

Janeiro de 2025

No Ano Novo, 1° de janeiro, o comércio estará fechado, reabrindo no dia 2, com funcionamento das 12h às 18h.