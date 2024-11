Comércio se prepara para a Black Friday com horários especiais

O comércio de Três Lagoas está em contagem regressiva para a Black Friday, um dos eventos mais aguardados do ano tanto para consumidores quanto para lojistas. Com promoções que prometem movimentar a economia local, os comerciantes estão apostando em descontos imperdíveis e horários de funcionamento diferenciados para atender à alta demanda.

As lojas da cidade estarão abertas com horários estendidos nos dois dias principais de promoções. Na sexta-feira, 29 de novembro, o atendimento será das 8h às 20h, enquanto no sábado, 30 de novembro, as portas permanecerão abertas das 8h às 16h. A medida visa proporcionar mais tempo para os consumidores aproveitarem as ofertas.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Sueide Torres, destacou que a Black Friday é uma oportunidade estratégica para os lojistas renovarem seus estoques em preparação para o Natal, período de maior movimento no comércio em todo o país. “As empresas conseguem vender os produtos com preços menores e dar uma renovada no estoque, adquirindo novos itens para a temporada natalina”, explicou.

A data também vem se consolidando como um momento importante para dinamizar as vendas no município. Torres lembrou que, embora o comércio local não tivesse o hábito de funcionar em horários especiais nessa época, a tendência tem se mostrado inevitável. “É uma promoção global, e, para nós, que estamos na véspera do Natal, é essencial para alavancar as vendas de dezembro”, reforçou.

Apesar de o foco ser nos dois dias principais, muitas lojas de Três Lagoas já começaram a oferecer descontos antecipados. Essa prática ajuda a aquecer as vendas durante a semana que antecede a Black Friday e já está atraindo consumidores que desejam aproveitar as promoções antes do grande fluxo de clientes.