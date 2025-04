Comércio terá funcionamento alterado durante feriado de abril em Três Lagoas

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Lagoas definiu os horários de funcionamento do comércio local durante o feriadão de abril. De acordo com a entidade, os estabelecimentos permanecerão fechados na sexta-feira (18), devido à Paixão de Cristo, e também no sábado (19).

No entanto, no sábado (20), o funcionamento será normal, com as lojas abrindo em seus horários habituais. Já na segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, o comércio volta a fechar, configurando um fim de semana prolongado com dias úteis intercalados.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Sueide Silva Torres, destacou que a sequência de feriados impacta negativamente nas vendas do setor. “Um dia perdido de venda não se recupera”, afirmou.