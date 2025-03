Comissão do Senado aprova nome de Neife Abrahão para anel viário em Três Lagoas

A Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado Federal aprovou nesta terça-feira (18), de forma terminativa, o Projeto de Lei 4.207/2024, de autoria da senadora Tereza Cristina (PP-MS), que denomina “Dr. Neife Abrahão” o anel viário que interliga as rodovias BR-158 e BR-262, no município de Três Lagoas.

A proposta recebeu parecer favorável do relator e presidente da CI, senador Marcos Rogério (PL-RO), e agora pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, salvo se houver recurso para que seja analisada pelo Plenário do Senado.

Homenagem

O projeto presta homenagem ao médico e pecuarista Neife Abrahão, cuja trajetória foi marcada por mais de 50 anos de dedicação à medicina, especialmente no atendimento a ferroviários da região de Três Lagoas. Além disso, ele se destacou ao prestar assistência médica a moradores da zona rural, que muitas vezes não conseguiam se deslocar até a cidade para receber atendimento.