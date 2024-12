Como evitar problemas com voos e pacotes turísticos

Durante as férias, imprevistos como cancelamentos de voos e alterações em pacotes turísticos podem surgir, transformando momentos de lazer em frustração. Para evitar esses problemas, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) orienta os consumidores a conhecerem seus direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Direitos em Caso de Problemas com Voos

As viagens aéreas estão sujeitas a atrasos, cancelamentos e overbooking (venda de assentos além da capacidade). A legislação brasileira, regulamentada pela Anac e pelo CDC, assegura os seguintes direitos:

Assistência Material: Atrasos acima de 1 hora: direito a meios de comunicação (telefone ou internet).

Atrasos acima de 2 horas: direito a alimentação (vouchers ou refeição).

Atrasos acima de 4 horas: direito a acomodação, hospedagem e transporte até o local. Reembolso ou Reacomodação: Para voos cancelados ou com atrasos acima de 4 horas, o passageiro pode escolher entre: Reembolso integral. Reacomodação em outro voo (sem custos adicionais). Execução do serviço por outro meio de transporte.

Informação Transparente: As empresas devem informar, em tempo real, a situação do voo e os motivos de qualquer problema.

Alterações em Pacotes Turísticos

Pacotes turísticos também têm proteções importantes:

Alterações Unilaterais : A agência não pode alterar itinerários ou serviços sem consentimento do cliente. Se isso ocorrer, o consumidor pode: Cancelar o contrato com reembolso integral. Aceitar outro pacote de igual ou superior valor, sem custos adicionais.

: A agência não pode alterar itinerários ou serviços sem consentimento do cliente. Se isso ocorrer, o consumidor pode: Cancelamento pelo Consumidor : Caso o cliente cancele antes da viagem, podem ser cobradas multas proporcionais, desde que previstas no contrato. Essas multas devem ser razoáveis e claras.

: Caso o cliente cancele antes da viagem, podem ser cobradas multas proporcionais, desde que previstas no contrato. Essas multas devem ser razoáveis e claras. Descumprimento do Contrato: Se a agência não cumprir o que foi acordado (como hotel diferente do contratado), o consumidor pode exigir reparação ou indenização.

A Atuação da Senacon no Setor de Turismo