Confira a programação do 14º Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas

A 14ª Edição do Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas, que recebe competidores de todas as partes do país e um grande público para prestigiar a festa e os shows gratuitos, começa na quinta-feira (1º de maio). O evento já se consagrou como um dos maiores torneios de pesca do Brasil.

A expectativa é que passem pelo Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”, local que sediará a festa entre os dias 1º e 3 de maio (quinta, sexta-feira e sábado), uma média de público de 20 mil pessoas e cerca de mil pescadores.

Serão quatro shows gratuitos nos três dias de festa, a partir de 21h, entre as principais atrações, estão: George Henrique e Rodrigo (dia 1º), Grupo Tradição (dia 2), e as duplas Patrícia e Adriana, e Fred e Victor, no último dia (3). A entrada é um quilo de alimento não perecível.

Na praça de alimentação terá Jotapê e banda, Anderson e Claudinho e Nossa Vibe, além do Dj Pereira Mix fechando todos os dias de festa.