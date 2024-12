Confira dicas para reduzir a conta de luz durante as férias escolares

Durante as férias escolares, o consumo de energia nas residências costuma aumentar significativamente. Com as crianças em casa por mais tempo, o uso de aparelhos eletrônicos se intensifica, e a conta de luz pode refletir esse comportamento. No entanto, algumas práticas simples podem ajudar a reduzir o consumo e, ao mesmo tempo, promover hábitos mais saudáveis e sustentáveis para toda a família.

Um dos principais vilões do desperdício de energia é a televisão. Manter o aparelho ligado sem ninguém assistindo é comum, mas pode ser evitado. Além disso, programar o desligamento automático é uma boa solução para quem costuma adormecer assistindo TV. Outra dica importante envolve computadores e notebooks. Embora esses aparelhos sejam projetados para funcionar por longos períodos, é recomendável desligá-los quando o tempo de inatividade for maior. Também é possível ativar o modo de economia de energia do monitor, o que contribui para a redução no consumo.

A geladeira, por sua vez, merece atenção especial. Abrir e fechar a porta repetidamente aumenta o gasto energético. Para minimizar esse hábito, deixar uma garrafa de água com gelo fora da geladeira pode ser uma solução prática, principalmente para as crianças. Além disso, é fundamental verificar a borracha de vedação. Se ela estiver ressecada ou danificada, pode causar grande desperdício de energia.