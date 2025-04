Confira o que abre e o que fecha em Três Lagoas no feriadão da Sexta-Feira Santa e Tiradentes

Na quinta-feira (17) começa o feriadão da Semana Santa e haverá alteração nos horários de atendimento em setores do serviço público e no comércio em geral. Isso porque a Prefeitura de Três Lagoas e o Governo do Estado decretaram ponto facultativo e, dessa forma, os órgãos públicos ficarão fechados de 17 a 21 de abril. O expediente será retomado somente na terça-feira (22), às 7h.

O comércio varejista, agências bancárias e as agências dos Correios ficarão fechados nos feriados de Sexta-Feira Santa e de Tiradentes, em 21 de abril. Outros segmentos terão horários reajustados para atendimento ao público por conta do feriadão. Por isso é importante saber o que abre e o que fecha nesse período.

Bancos

As compensações bancárias não serão efetivadas nos dias 18 e 21 de abril por conta dos feriados, incluindo a TED. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias, poderá ser feito normalmente. Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento nos dias em que não há compensação bancária poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil, que é terça-feira (22). O sábado não é considerado dia útil e, por essa razão, não há liquidação financeira.

Supermercados

Na sexta-feira, os supermercados vão abrir às 7h e seguem até às 19h. No sábado e domingo, permanecem com expediente normal. No feriado de segunda, o atendimento ao público será até às 13h, nas principais redes de supermercados da cidade.

Correios

As agências dos Correios funcionam normalmente na quinta-feira, das 9h às 17h. Na sexta-feira, a unidade fica fechada e retomará o atendimento no sábado (19). Na segunda-feira (21) por ser feriado, o atendimento é suspenso e o expediente retorna na terça-feira (22).

Comércio

Na sexta, o comércio fica fechado. As empresas que querem abrir as portas com funcionários deverão protocolar o requerimento de acordo de trabalho excepcional para o feriado, na secretaria do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejo) de Três Lagoas. As horas trabalhadas serão remuneradas como extras.O mesmo ocorrerá para o feriado de segunda-feira. No entanto, no sábado (19), o comércio funcionará normalmente.

Feira Central

A Feira Central turística funcionará na quinta-feira (17), em razão da 10ª Feira do Peixe, que abrirá às 6h e seguirá até às 18h. Na sexta-feira (18), assim como já ocorre, a praça de alimentação abre às 17h e fecha às 22h. Depois disso, o funcionamento do local segue o cronograma normal, ou seja, sábado das 5h às 12h e segunda-feira das 17h às 22h.

Delegacias

Entre quinta-feira e segunda-feira, as delegacias fecham e, apenas a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), permanece com atendimento 24 horas.

Balneário

O Balneário Municipal Miguel “Jorge Tabox” abrirá normalmente a partir das 8h nos feriados, inclusive no final de semana, com entrada gratuita para todas as idades. Lembrando que os quiosques ainda não estão liberados para uso.

Casa do Artesão

Localizada na Circular da Lagoa Maior, em frente ao Parque Infantil, a Casa do Artesão manterá as portas abertas na quinta-feira (17) e fechará apenas na sexta-feira. No sábado (19) e segunda-feira (21), vai abrir ao público normalmente.