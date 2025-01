Confira os ganhadores do sorteio da promoção ‘IPVai e IPTui’ do Grupo RCN

O Grupo RCN iniciou 2025 premiando seus ouvintes e proporcionando mais tranquilidade financeira no começo do ano, através da campanha ‘IPVai e IPTui’, que pagará um dos impostos que chega nessa época, o IPVA e o IPTU. A divulgação dos ganhadores aconteceu nesta quarta-feira (29), durante o programa TVC Agora, do TVC HD. O sorteio da campanha, que contemplou participantes com o pagamento do IPVA, teve como ganhadores:

Agora, a campanha segue com uma nova oportunidade para quem deseja uma ajuda com o pagamento do IPTU. Para participar, basta enviar uma foto do IPTU para o WhatsApp do Grupo RCN, no número (67) 3509-7500, e escrever a palavra-chave IPTU.